Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
131
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Murree
Murree, Pakistan
Pakistan
alam
Luar
jalan
lanskap
abu-abu
tanam
pohon
transportasi
kendaraan
Susan Wilkinson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Abuzar Xheikh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kashif Afridi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kashif Afridi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faraz Ali
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rehan Khan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rehan Khan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhammad Khubaib Sarfraz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Asfand Yar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shujaat Muzaffar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
osama
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhammad Irfan Baloch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rehan Khan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faisal Mehmood
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rehan Khan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zarak Khan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rehan Khan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Farhan Aslam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wasiq Sheikh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rehan Khan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗