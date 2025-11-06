Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
131
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Mulsa
Mulsa
Taman mulsa
mulsa taman
Lansekap
tanah
Kompos
Berkebun
hamparan bunga
tanam
alam
coklat
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Paul Green
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rob Evel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sean Foster
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maddy Baker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
benjamin lehman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faith Crabtree
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
laura adai
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
K Adams
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jon Moore
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tonia Kraakman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
wei
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gorrin Bel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonathan Kemper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Waldemar Brandt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nico Smit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Henrik Hageland
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗