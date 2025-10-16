Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
31
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Mulai di sini
mulai
Selamat datang
abu-abu
jalan
Sini
bepergian
Denmark
bekerja dari rumah
bisni
aspal
coklat
Mika Baumeister
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gia Oris
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Fallon Michael
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clemens van Lay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeriia Miller
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jon Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maxime Horlaville
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
12photostory
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Isaac Mugwe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dayne Topkin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jon Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeriia Miller
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marija Zaric
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jukan Tateisi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jon Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jeffrey Eisen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Mossholder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julie G
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗