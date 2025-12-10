Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
436
Pen Tool
Ilustrasi
29
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Mozzarella
keju mozzarella
keju
Stik mozzarella
burrata
pizza
Pizza mozzarella
Parmesan
makanan
Italium
tomat
piring
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
laura novara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Iñigo De la Maza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivan Pergasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalie Behn
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sebastian Coman Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivan Pergasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivan Pergasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anita Austvika
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Claudio Schwarz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cristiano Pinto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marie Dehayes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
laura novara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivan Pergasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Orkun Orcan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sebastian Coman Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗