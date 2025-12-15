Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
166
Pen Tool
Ilustrasi
7
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Mona lisa
seni
Louvre
lukisan
Lukisan Mona Lisa
Leonardo da Vinci
Mona Lisa
da vinci
malam berbintang
Paris
orang
Van Gogh
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jimmy Woo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zach Dyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The Free Birds
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrycja Jadach
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eric TERRADE
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fujiphilm
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mika Baumeister
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bo Zhang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alina Grubnyak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Federico Scarionati
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rumman Amin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brittany Chastagnier
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
adrianna geo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gantas Vaičiulėnas
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Oscar Nord
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Atahan Güç
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hunter Zheng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗