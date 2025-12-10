Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
215
Pen Tool
Ilustrasi
25
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Model seni
Model
orang
pakaian
manusium
seni
perempuan
coklat
fotografi
jari
gela
ja
aksesori
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
MARIOLA GROBELSKA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alireza Skndari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alireza Skndari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cristiano Temporin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Danie Franco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
sour moha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alireza Skndari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mariam Ahmed Wafik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mariam Ahmed Wafik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alireza Skndari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mariam Ahmed Wafik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alireza Skndari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alireza Skndari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mariam Ahmed Wafik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
sour moha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗