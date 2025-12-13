Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
630
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Model hitam
gaya
pola
potret
wanitum
hitam
rakyat
referensi
Editorial Mode
wanita kulit hitam
fotografi mode
Cantik
muka
Oladimeji Odunsi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Good Faces
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abazie Uchenna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vladimir Yelizarov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrey Zvyagintsev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jessica Felicio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patriçio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bave Pictures
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bave Pictures
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bave Pictures
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lia Bekyan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bave Pictures
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dusabimana Aimable
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brian Wangenheim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alfield Reeves
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Project 290
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jovaughn Stephens
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nixon Adonis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗