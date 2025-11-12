Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
747
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Mobil pribadi
mobil
Pengemudi pribadi
kendaraan
mesin
roda
mobil mewah
kendaraan roda empat
kendaraan roda 4
bumper
orang
manusium
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bornil Amin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Antonio Araujo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bornil Amin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bornil Amin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bornil Amin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tasim Ahmed Safat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bornil Amin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pourya Gohari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ilya Godze
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jan Antonin Kolar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rochelle Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Horizon flights
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathias Reding
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rochelle Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗