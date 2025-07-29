Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
209
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Mobil di jalan raya
mobil
jalan
jalan raya
kendaraan
Freeway
Luar
Mobil
alam
Malam
mobil di jalan
Perkotaan
mesin
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bryce Thompson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Robert Gourley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frames For Your Heart
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bhavik Nasit
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lucas de Moura
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dahlia E. Akhaine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Five STD
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zahra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hooman R.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Avi Varma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alejo Reinoso
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lennart Jekel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Matthieu Gouin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Niki Dh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
REVTLProjects
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗