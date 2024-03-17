Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
364
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Moat
bangunan
Air
arsitektur
kastil
alam
Luar
benteng
rumah
langit
abu-abu
Pemandangan indah
lanskap
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kees Streefkerk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jack B
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin Watts
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Nohassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Greg Willson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Linnett
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Seiya Maeda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Viktor Mogilat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
May Cloud
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hazel Clifton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Johannes Kopf
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kazuo ota
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Emily Lauren
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Levi Meir Clancy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jeff Pratley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vanja Milicic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vincenzo Godono
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗