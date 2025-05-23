Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
178
Pen Tool
Ilustrasi
75
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Minuman beralkohol
Minuman
minum
alkohol
Minuman beralkohol
minuman
Bar
koktail
makanan
non-alkohol
penambah minuman
makanan dan minuman
pemabuk
Thomas Franke
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zetong Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sunira Moses
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrey Ilkevich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Franke
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brad Weaver
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kasey Kollross
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kasey Kollross
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Franke
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kasey Kollross
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kasey Kollross
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zetong Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Franke
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kasey Kollross
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kasey Kollross
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kasey Kollross
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Neuhaus
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
LOGAN WEAVER | @LGNWVR
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
James Yarema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelly Common
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗