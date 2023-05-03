Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
320
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Minum kaleng
Kemasan minuman
bisa
Penyegaran
minuman dingin
kaleng soda
wadah minuman
minuman menyegarkan
kaleng aluminium
Bidikan Produk
timah
bidikan studio
Iklan minuman
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ambo Ampeng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
James Yarema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
YesMore Content
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Septian Kriswinanto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhammad Syahid Abdillah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Milton Wiklund
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mykola Kolya Korzh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Majkl Velner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Charlie Wollborg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
YesMore Content
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Olalde
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faith Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Derrick Payton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ambo Ampeng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Y M
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗