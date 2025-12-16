Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
209
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Milos
Santorini
Yunani
Untuk jangka waktu tertentu
Naxos
Mykonos
Sarakiniko
Crete
Sifnos
Athena
Folegandros
Pulau Milos
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Tip
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Derek Sutton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cyril @cyrilczl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eryka-Ragna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Bonnin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christos Andriopoulos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Thomas Tsopanakis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tobias Rademacher
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Johnny Africa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spencer Backman
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Despina Galani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Despina Galani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victor Janin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vasilis Karkalas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lazaros Mergoupis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cyprien Delaporte
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗