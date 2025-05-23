Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
98
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Milkweed
kupu-kupu raja
gulma kupu-kupu
raja
Amerika Serikat
tanam
alam
hijau
binatang
serangga
Kanada
Quebec
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lasclay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lasclay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mary Hammel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lasclay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dulcey Lima
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sara Codair
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ronin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ray Hennessy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
M. Dean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael & Diane Weidner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lasclay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeffrey Hamilton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anita Austvika
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jeffrey Hamilton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeffrey Hamilton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lasclay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗