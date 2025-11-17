Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
106
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Milkshake stroberi
kepala susu
susu
Milkshake
minuman
minum
pencuci mulut
makanan
air
es krim
Mani
nostalgium
Smoothie
Antonio Verdín
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Leonardo Sanches
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Khanh Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marium Qureshi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alyssa Jane
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ali Choubin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rachel McDermott
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
yeoul Shin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ines Bahr
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexey Demidov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tuyen Vo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ramsés Cervantes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Charles Chen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivan Pergasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Najib Chari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christian Agbede
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dana Sarsenbekova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
amirhosein esmaeili
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗