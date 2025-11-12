Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
69
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Militer
tentara
serdadu
Adalah
seragam militer
Veteran
Militer AS
senjata
Keluarga militer
angkatan laut
tangki
jet tempur
orang
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Filip Andrejevic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
israel palacio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Diego González
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
UX Gun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Afonso
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Specna Arms
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
RECEP TİRYAKİ
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
DON JACKSON-WYATT
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Specna Arms
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eduard Delputte
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Holly Mindrup
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabriella Clare Marino
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
jan abellan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joel Rivera-Camacho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakob Owens
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗