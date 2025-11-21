Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Midwest
Kota Midwest
Ohio
peternakan
Wisconsin
Kota Barat Tengah
Chicago
kebun
Pertanian Midwest
Michigan
Indiana
Illinois
alam
Jason Hawke 🇨🇦
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dave Hoefler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dave Hoefler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dave Hoefler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dave Hoefler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Meredith Petrick
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryan De Hamer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Anderson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dave Hoefler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Skyler Gerald
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dave Hoefler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dave Hoefler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ethan Walsweer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andres Garcia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Hawke 🇨🇦
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Leo Escala
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabriel Tovar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Justin Bennett
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗