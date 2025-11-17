Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
33
Pen Tool
Ilustrasi
12
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Meteorologi
cuaca
Hujan
Badai
badai
Vektor
awan
listrik
ilustrasi
petir
Render 3d
elemen desain
cuaca buruk
TSD Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Muthia Lestari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ANHELINA OSAULENKO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abid Shah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
TSD Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marcel Strauß
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bekzhan Talgat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
H&CO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dima Masko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
kin Chau
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yanping Ma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Filip Lukic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dynamic Wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
jeswin jomon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Théau Leveque
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
justlomi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tobias Stonjeck
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gianluca Carenza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ty morrow
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abid Shah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗