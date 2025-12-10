Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
264
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Merzouga
Marrakech
Maroko
Ouarzazate
chefchaouen
Ait Ben Haddou
fez
gurun
Sahara
pasir
alam
Elisabeth Jurenka
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tatiana Zanon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mehdi El marouazi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ignacio Ceballos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elisabeth Jurenka
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Desert Morocco Adventure
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tienko Dima
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Carlos Leret
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Nohassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jaanus Jagomägi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frida Aguilar Estrada
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tomáš Malík
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elisabeth Jurenka
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
gemmmm 🖤
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeison Higuita
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
zakariae daoui
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jonathan Ward
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mauro Lima
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Duane Storey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗