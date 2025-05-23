Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
17
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Merpati berkabung
binatang
burung
merpati
mana
kotum
manusium
orang
abu-abu
Perkotaan
kendaraan
Burung
Merpati
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yining Liu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Niels Baars
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Prakhar Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bruno Guerrero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alicia Connelly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Birte Liu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lette Alvarez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohsin Nisar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Emilia Morariu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Antonio Verdín
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jimena Hersáez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason W
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alison Tu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nicolae-George Nedelcu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sergei Samsonov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christopher Stites
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗