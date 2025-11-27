Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
413
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Merah natal
Natal
latar belakang natal
Latar belakang merah Natal
merah
Hijau Natal
pohon Natal
Wallpaper Natal
Dekorasi Natal
ramai
Dekorasi
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Toni Cuenca
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Don Starkey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shojol Islam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aniestla
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joanna Kosinska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tessa Rampersad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
freestocks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Leung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sincerely Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alan Bowman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jessica Fadel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Deidre Schlabs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Larisa Birta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗