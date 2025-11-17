Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
11 rb
Pen Tool
Ilustrasi
971
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Menunjuk
Menunjuk
Dot
Poin
anak panah
jari
jari telunjuk
kamu
tangan
Titik
garis
Target
maksud
TSD Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
charlesdeluvio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Artem Beliaikin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dan Burton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
kaleb tapp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brooke Cagle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Adi Goldstein
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Startaê Team
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cam Ballard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alejandro Luengo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Blake Cheek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maayan Nemanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gift Habeshaw
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Johannes W
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Max Bender
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗