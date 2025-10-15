Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
203
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Menuangkan teh
teh
menuangkan kopi
teko
cangkir
kenyamanan
minum
minuman pana
Relaksasi
minuman
menuangkan teh
Kenyamanan rumah
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Prchi Palwe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Prchi Palwe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalie Sysko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Izzy Rivi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
CHI CHEN
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
五玄土 ORIENTO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lala Azizli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Karthick Gislen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karthick Gislen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stacie Ong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrycja Jadach
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Redd Francisco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
mahyar motebassem
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
rajat sarki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anita Austvika
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Edwin Petrus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sanju Pandita
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
mahyar motebassem
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗