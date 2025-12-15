Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
63 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,2 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Meninggalkan
daun
Meninggalkan
keluar
Selamat tinggal
tanam
liburan
daun hijau
Berjalan pergi
Kiri
bunga
hijau
Jason Leung
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thimo van Leeuwen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raul Angel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jess Bailey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jonathan J. Castellon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lawrence Kayku
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daiga Ellaby
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raul Angel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lukas Tennie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Muneeb Syed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
pandu ior
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin + Meg
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Arctic Qu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maëva Vigier
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luba Ertel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗