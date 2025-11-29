Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
22 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2,4 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Mengubah
transformasi
Manajemen perubahan
pertumbuhan
Mengubah
kupu-kupu
Perubahan
evolusi
Transisi
masa depan
baru
arah
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ross Findon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Lawton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Javier Allegue Barros
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Suzanne D. Williams
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brad Starkey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Javier Allegue Barros
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Roger Bradshaw
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Linus Nylund
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Edward Howell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brett Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Fewings
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
paul campbell
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nick Fewings
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
hayleigh b
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Håkon Grimstad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗