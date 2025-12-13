Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
26 rb
Pen Tool
Ilustrasi
3,5 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Menggabungkan
Bergabunglah dengan kami
tim
bersama
sambung
Selamat datang
Tandatangan
keanggotaan
Menggabungkan
Bergabung
kelompok
bisnis
anggota
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hannah Busing
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Duy Pham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hannes Egler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cytonn Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lance Grandahl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
kaleb tapp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Austin Kehmeier
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Calabrese
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Claudio Schwarz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Armen Poghosyan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shoeib Abolhassani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roman Kraft
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daiga Ellaby
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tolga Ulkan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Masaki TOKYO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Artem Bryzgalov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗