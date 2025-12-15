Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
8,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,6 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Meneliti
riset
Belajar
komputer jinjing
Bekerja
perencanaan
meja tuli
Teknologi
Kerja jarak jauh
tulisan
bisni
UK Black Tech
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Firmbee.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Neel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Diane Serik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Diana Light
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Diane Serik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
UX Indonesia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Diane Serik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Diane Serik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yen Vu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Galina Nelyubova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗