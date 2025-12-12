Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
436
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Mendengarkan musik
musik
Headphone
Mendengarkan
abu-abu
mendengarkan
telepon genggam
manusium
orang
Mendengarkan musik
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jair Medina Nossa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Konstantin Dyadyun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrik Langfield
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ilias Chebbi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Soundtrap
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fath
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jackson Simmer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eric Nopanen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ummano Dias
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Inna Kapturevska_Ua
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Soundtrap
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mpumelelo Macu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alireza Attari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Devon Divine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dollar Gill
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗