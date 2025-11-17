Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
22
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Menara sampanye
sampanye
gelas sampanye
pernikahan
Tahun Baru
Bersulang
Malam Tahun Baru
Acara khusu
Baru
Glitter
awal yang baru
perayaan
tabitha turner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kari Bjorn Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Keymaster
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kari Bjorn Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
tabitha turner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pedro Pulido
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vlad Deep
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Margaret Jaszowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hoi An Photographer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alif Al Ghifari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabriel Ramos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
tabitha turner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mika Ruusunen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clark Gu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
aboodi vesakaran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
tabitha turner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Life.Time.Values
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adam White
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Khanh Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗