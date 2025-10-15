Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
970
Pen Tool
Ilustrasi
47
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Mempertahankan
melindungi
perisai
pertahanan
berkelahi
bek
menjaga
peralatan olahraga
Olahraga musim dingin
Acara olahraga
Olahragawan
musim dingin
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Henry Hustava
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Micah Kunkle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
All-Flow Gutter Mesh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Matthieu Rochette
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matthieu Rochette
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lorena Kelly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hubert Buratynski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Denise Jans
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mark Stuckey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kajal Nemani
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ola Ivashenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yukon Haughton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Denise Jans
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Denise Jans
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yi Liu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonathan Francisca
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗