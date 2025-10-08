Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
917
Pen Tool
Ilustrasi
93
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Memilih
pilihan
memilih
keputusan
Pilihan
pikiran
Memutuskan
berbelanja
Memilih
Konsentrasi
orang
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jon Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alejandro Luengo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexei Maridashvili
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rey Joson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kaptured by Kasia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wim van 't Einde
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Beth Macdonald
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pankaj Patel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vered Caspi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Derick McKinney
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
shipra basu roy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Harrris
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
shipra basu roy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tom Tor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jenny Pace
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗