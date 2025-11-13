Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
54
Pen Tool
Ilustrasi
11
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Membayar tagihan
Tagihan
uang
keuangan
Perencanaan keuangan
mata uang
uang dolar
pembayaran
Membayar tagihan
dolar
literasi keuangan
Manajemen keuangan
Penganggaran
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jakub Żerdzicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hiroshi Kimura
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Virginia Marinova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mary Rodriguez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jon Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Live Richer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Virginia Marinova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alicia Razuri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Logan Voss
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Claudio Schwarz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Virginia Marinova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Drew Beamer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcos Figueroa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ryan Quintal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryan Quintal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗