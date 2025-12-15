Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
83 rb
Pen Tool
Ilustrasi
24 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Membangun
bangunan
pembangunan
Lego
Blok bangunan
menciptakan
pembangun
arsitektur
membangun
fondasi
kota
Batu bata
Membangun rumah
Ahmet Kurt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Randy Fath
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Crawford Jolly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josue Isai Ramos Figueroa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Danist Soh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrik Langfield
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Verne Ho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andy Quezada
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Klim Musalimov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Xavi Cabrera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Glen Carrie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrian Pelletier
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michele Bitetto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Greg Rosenke
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Debby Hudson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ivan Henao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elvir K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗