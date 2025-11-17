Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
47
Pen Tool
Ilustrasi
10
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Melahirkan
Kehidupan baru
Bersalin
Melahirkan
bayi
Orangtua
calon orang tua
pemberian hadiah
wanita hamil
bayi yang baru lahir
awal yang baru
Pengumuman bayi
ikatan keluarga
Andy Quezada
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jonathan Borba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michel Meuleman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Olivia Anne Snyder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raymart Arniño
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kevin Watza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cameorn Steele
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paul Cowell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gabriel Tovar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sian Labay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
niveditha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗