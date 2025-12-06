Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
12
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Mawar merah dan putih
bunga
mawar merah
rangkaian bunga
Hari Valentine
Romance
perayaan
ulang tahun
mawar
Cintum
Bunga
Kelopak
Acara khusu
Luke Thornton
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
A. Malek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Mehmet Can Özgümüş
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodrigo Rodrigues | WOLF Λ R T
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
pure julia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmet Yüksek ✪
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Heather Newsom
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jason Leung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Javier Santos Guzmán
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Irina Iriser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Oleg Ivanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tatiana Rudneva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zhimai Zhang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jae
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Doncea Alexandru
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Irina Iriser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗