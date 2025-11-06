Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
52
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Mawar biru
bunga mawar biru
mawar
mawar biru
bunga biru
biru
mawar hitam
mawar merah
mawar putih
bunga
mawar kuning
mawar hijau
mawar merah muda
Allec Gomes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Abhijeet Majhi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexandru Acea
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aleyna Çatak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elsa Santacruz Romero
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yousef Espanioly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cmst May
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leonhard Niederwimmer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Edward Howell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniela Eckert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Magdalena Smolnicka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Phạm Nhật
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Leonhard Niederwimmer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mahdi Dastmard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vladimir Malyutin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Martin Engel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
insung yoon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sajad Nori
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗