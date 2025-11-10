Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
279
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Matera
Alberobello
Apulia
Lecce
Bari
Ostuni
kotum
Italium
Basilicatum
menara
bangunan
Perkotaan
arsitektur
Joshua Kettle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luca Micheli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sterling Lanier
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victor Malyushev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jerome Maas
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniele Levis Pelusi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giulia Gasperini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jerome Maas
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Giuseppe Mondì
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Piermario Eva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Esteban Trivelli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jerome Maas
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kaspars Upmanis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giulia Gasperini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Teodor Kuduschiev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank van Hulst
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luciano Binetti
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valerio Giannattasio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jerry Kavan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗