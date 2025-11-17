Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
22 rb
Pen Tool
Ilustrasi
135
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Matahari terbenam gunung
gunung
Matahari terbit gunung
matahari terbenam
alam
matahari terbit
pegunungan
lanskap
matahari terbenam pantai
Pegunungan Matahari Terbenam
matahari terbenam hutan
Gunung Matahari Terbenam
matahari gunung
Casey Horner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tadej Skofic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Jake Weirick
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Caleb Riston
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
visualsofdana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Massimiliano Morosinotto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Artem Sapegin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cezary Kukowka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jordan Steranka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mushegh Hakobyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
FUTC
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tobias Reich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Darcey Beau
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Clark Wilson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivana Cajina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Moliski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗