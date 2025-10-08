Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
128 rb
Pen Tool
Ilustrasi
300
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Matahari terbenam
matahari terbit
langit matahari terbenam
Pantai Matahari Terbenam
langit
pantai
matahari
Kota Matahari Terbenam
alam
gunung
Laut Matahari Terbenam
lanskap
hutan
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sebastien Gabriel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dewang Gupta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Mavrommatis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Johannes Plenio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dave Hoefler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
v2osk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dawid Zawiła
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ferdinand Stöhr
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Quino Al
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mads Schmidt Rasmussen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jordan Wozniak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Storiès
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rachel Cook
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tasha Marie
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Igor Kasalovic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Diego PH
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Recal Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗