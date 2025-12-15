Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
167
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Mata uang kripto
Kripto
mata uang kripto
Bitcoin
Blockchain
uang
koin
ema
bisni
mata uang digital
investasi
Rodion Kutsaiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
rc.xyz NFT gallery
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Traxer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
André François McKenzie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kanchanara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Art Rachen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Förtsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mariia Shalabaieva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nick Chong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brian Olson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amjith S
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mariia Shalabaieva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
DrawKit Illustrations
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Chong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Förtsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
AronPW
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
AronPW
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
AronPW
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗