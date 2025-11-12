Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
897
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Mata uang
uang
dolar
keuangan
penukaran mata uang
bisnis
mata uang asing
Mata uang India
koin
pasar saham
Euro
Mata uang
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jason Leung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John McArthur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
omid armin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ibrahim Boran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pepi Stojanovski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ibrahim Boran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kenny Eliason
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
kevin turcios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giorgio Trovato
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
omid armin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Leung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lukasz Radziejewski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jason Leung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yuri Krupenin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
micheile henderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗