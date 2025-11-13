Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
24 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,1 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Mata
mata
muka
bola mata
manusia
orang
mata manusia
mulut
tangan
telinga
hidung
referensi
wallpaper hewan
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
v2osk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amanda Dalbjörn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Utkarxh Rathore
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faruk Tokluoğlu
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Colin Lloyd
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amanda Dalbjörn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arteum.ro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anastasiya Badun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Egor Vikhrev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ion Fet
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Petri Heiskanen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan DeFiesta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marina Vitale
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A F
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Filipp Romanovski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
takwa abdo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victor Freitas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗