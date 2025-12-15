Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
266
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Massa
Katolik
ekaristi
Misa Katolik
gereja
kerumunan
Berantakan
rakyat
berat
pastor
Yesus
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Grant Whitty
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Applegate
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thays Orrico
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lennon Caranzo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Applegate
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Applegate
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nina Zeynep Güler
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mateus Campos Felipe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shalone Cason
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mateus Campos Felipe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maya Reagan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Williams
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Applegate
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Josh Applegate
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Applegate
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thays Orrico
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗