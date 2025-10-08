Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2,3 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Masalah
larutan
Pemecahan masalah
tantangan
pertanyaan
masalah
teka-teki
urusan
Labirin
Pernyataan masalah
tanda tanya
rusak
kesempatan
paul campbell
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Karla Hernandez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Towfiqu barbhuiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jackson Simmer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dmitrii Ko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Gouw
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Volodymyr Hryshchenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nik Shuliahin 💛💙
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sigmund
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aakash Dhage
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jessica Pamp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daria Nepriakhina 🇺🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olav Ahrens Røtne
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Edge2Edge Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans-Peter Gauster
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗