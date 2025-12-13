Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
128
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Marquee
tanda tenda
tenda tenda
lampu tenda
tenda pernikahan
pernikahan tenda
Australia
bepergian
alam
Luar
Sungai Hawkesbury
New South Wale
Faruk Tokluoğlu
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gez Xavier Mansfield
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nerissa J
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Norval Glover
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brian McGowan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nerissa J
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nerissa J
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kind and Curious
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Duncan Shaffer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aidan Hampson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ginna Shernoville
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rico Gore
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karly Jones
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rico Gore
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brad Knight
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John Rodriguez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗