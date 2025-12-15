Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
140
Pen Tool
Ilustrasi
4
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Maradona
Meletakkan
Diego Maradona
kulit
orang
sepak bola
Naples
Italium
penggemar sepak bola
Mural
seni jalanan
laki-laki
Kota metropolitan Napoli
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jack Hunter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alberto Sharif Ali Soleiman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jovan Vasiljević
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Carmen Laezza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jovan Vasiljević
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Milan Hamel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Korng Sok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sylwia Bartyzel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jovan Vasiljević
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Leonardo Miranda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leonardo Miranda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lukas Kienzler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chalo Gallardo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cristian Tarzi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lukas Kienzler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗