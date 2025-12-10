Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
116 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2,5 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Manusia
laki-laki
rakyat
alam
kerja
orang
muka
tim
anime
potret
wanita
Kemanusiaan
wajah manusia
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lachlan Dempsey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karina Carvalho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christopher Campbell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
OSPAN ALI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeffery Erhunse
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Sweet
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Houcine Ncib
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Imansyah Muhamad Putera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erik Lucatero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
averie woodard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colton Sturgeon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
rayul
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Husna Miskandar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jake Nackos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sylas Boesten
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗