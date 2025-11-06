Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
50
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Mandi es
India
mandi
alam
Luar
Himachal Pradesh
hutan
abu-abu
lanskap
Pemandangan
Pedesaan
bangunan
tanah
Abhimanyu Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Naresh Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohit Sharma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gurcharan Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Khumais Idrees
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abhijit Chirde
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Logistic Hookah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
clasiqh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shivam Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amiya Chaturvedi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Suchandra varma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dr Muhammad Amer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Suchandra varma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sidharth Maithani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amiya Chaturvedi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Harish Bharti
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sidharth Maithani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sidharth Maithani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sidharth Maithani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haroon Khalid
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗