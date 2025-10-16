Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
442
Pen Tool
Ilustrasi
68
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Manajemen sumber daya manusia
Sumber Daya Manusia
sumber daya manusia
bisnis
kantor
manusia
rapat
bisni
Pertemuan bisni
Perekrutan
Mempekerjakan
Wawancara kerja
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Campaign Creators
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Alvaro Reyes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Campaign Creators
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mei Mei
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastian Herrmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anes mchayaa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
visualsofdana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhammad Azzam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nem Malosi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Uday Agastya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
XiMi DaMi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ismail Hasan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Muhammad Azzam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Refhad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhammad Azzam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗