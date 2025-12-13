Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
145
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Malam salju
salju
salju malam
musim dingin
wallpaper salju
malam musim dingin
Kota Malam Salju
alam
Malam
Wallpaper
Natal
Kolam
lanskap
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vince Gx
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Berny Steiner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Hild
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexander Fastovets
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steven Wright
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
guille pozzi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sami Matias Breilin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
William Topa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stijn Verplancke
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Mirlea
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Josh Hild
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andre Benz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lightscape
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Mirlea
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Theo Eilertsen Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alessandro Viaro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matthew Buchanan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗